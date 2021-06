Meeste afspraken Testen voor Toegang afgehandeld

De meeste van de 100.000 afspraken die voor zaterdag waren gemaakt bij Testen voor Toegang, zijn afgehandeld. Er was in de ochtend nog vertraging, door eerdere technische problemen die het gevolg waren van een hackpoging. Daardoor kwamen e-mails met de testuitslag later aan. Maar alles werkt weer naar behoren, meldt de Stichting Open Nederland.

“Verreweg het grootste deel van de 100.000 mensen heeft hun testuitslag ontvangen en ook de supporters voor de wedstrijd Denemarken-Wales zijn op tijd binnengekomen bij de ArenA met hun testuitslag. Voor enkele duizenden mensen wordt de achterstand nog weggewerkt. Wij werken er hard aan om dit op te lossen maar wij kunnen helaas niet garanderen dat iedereen vanavond nog hun testresultaat krijgt. Sommige resultaten volgen mogelijk pas in de nacht of morgenochtend. Wij vragen hiervoor begrip”, aldus Open Nederland.

Vanaf vrijdagnacht om 00.00 uur zijn de coronaregels voor clubs, discotheken en caf├ęs versoepeld. Mensen met een negatieve toegangstest kunnen zich weer in het uitgaansleven begeven zonder dat ze 1,5 meter afstand hoeven te houden.

De testcapaciteit bij Testen voor Toegang wordt volgend weekend sowieso opgeschroefd. Daarvoor worden de openingstijden verruimd zodat de capaciteit met 50 procent toeneemt.