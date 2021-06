Utrecht schenkt stukje Domtoren aan themapark in Japan

Utrecht schenkt een 400 kilo wegend stenen ornament van de jubilerende Domtoren aan themapark Huis ten Bosch in Japan. In dit park nabij Nagasaki hebben Japanners allerlei Nederlandse monumenten waarheidsgetrouw nagebouwd. Ook de beroemde Utrechtse kerktoren heeft er een replica op (vrijwel) ware grootte gekregen.

Exact 700 jaar na de eerste steenlegging van de echte Domtoren (in 1321) staat die helemaal in de steigers. Het monument wordt grondig gerestaureerd. Het element dat wordt geschonken, een kanthogel ofwel een sierelement met bloemmotief, is tijdens werkzaamheden van de toren gehaald en vervangen. Zaterdag maakt het ornament op een door paarden voortgetrokken wagen een ronde door de binnenstad terwijl de klokken van het monument feestelijk luiden.

Utrecht trapt hiermee de viering van 700 jaar Domtoren af. Zeven maanden lang staat het icoon in het zonnetje met evenementen, concerten, lezingen en andere activiteiten. Elke maand staat een eeuw geschiedenis centraal. “Er valt genoeg te vertellen, want door de eeuwen heen vormde de Dom het middelpunt van de stad. De toren was getuige van het lief en leed van de Utrechters, doorstond woeste stormen, bezettingen en branden en maakte feesten, bloeiende handel en stadsuitbreiding mee”, aldus een woordvoerster van Utrecht Marketing.

Eind 2021 begint de reis naar Japan waar het ornament volgend jaar maart wordt onthuld. Het krijgt een plek nabij of in de Japanse versie van de Domtoren. Park Huis ten Bosch viert volgend jaar het 30-jarig jubileum.