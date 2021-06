Gewonde door steekpartij in Coevorden, verdachte aangehouden

In de Kerkstraat in het Drentse Coevorden is in de nacht van zaterdag op zondag een 24-jarige man uit Heerhugowaard gewond geraakt door een steekpartij. Het slachtoffer is volgens de politie afgevoerd naar het ziekenhuis. Er is in de omgeving een 21-jarige inwoner van Coevorden aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het steekincident wordt onderzocht, aldus de politie.

Het incident gebeurde rond 04.30 uur. De toedracht is nog niet bekend. Om die reden is de recherche in de Kerkstraat en omgeving gestart met een sporenonderzoek. Ook zijn diverse mensen die in de vroege ochtend in het centrum waren, benaderd om een verklaring af te leggen. De aangehouden verdachte zit vast voor verhoor.