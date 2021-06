Door een steekpartij op de Dorpsstraat in Bingelrade (Limburg) is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is volgens de politie met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte, een 20-jarige man uit Brunssum, aangehouden. Agenten zoeken onder meer met honden naar een tweede verdachte.

De steekpartij gebeurde rond 00.30 uur. De toedracht is nog niet bekend.