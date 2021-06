Jongerenorganisatie ROOD gaat herbezinnen na scheiding met SP

Jongerenorganisatie ROOD gebruikt de komende tijd voor herbezinning en om te bekomen van de scheiding met moederpartij SP. Dat was een “behoorlijke klap” voor veel leden, zegt ROOD-voorzitter Olaf Kemerink na afloop van de ledenvergadering van de socialistische jongerenclub. Zaterdag stemde de partijraad van de SP in met een scheiding tussen de partij en jongerenorganisatie ROOD.

Dat besluit vormde het sluitstuk van een maandenlang conflict tussen de twee organisaties. Kemerink en een ander bestuurslid werden uit de SP gezet en zijn daarna in het bestuur van ROOD gekozen. De oud-SP’ers werden volgens de partij geroyeerd omdat zij ook lid waren van het Communistisch Platform, dat de SP als andere partij beschouwt. De SP verbiedt leden lid te zijn van nog een andere partij.

Het SP-bestuur noemde de jongeren “geradicaliseerde zolderkamercommunisten”. ROOD-leden klagen op hun beurt dat de SP te weinig interne discussie toelaat.

De zittende bestuursleden zijn zondag overigens herkozen, vertelt Kemerink. Ook stemde een groot deel van de leden ermee in om de eis om SP-lid te zijn uit de statuten van ROOD te schrappen. Dat betekent dat ook niet-SP’ers actief lid kunnen worden van de jongerenorganisatie. Daarnaast is gestemd over een duidelijker politiek doel van ROOD.

De komende maanden willen de jongeren intern bespreken welke koers hun organisatie nu moet varen. “We zijn niet meer de officiĆ«le jongerenclub van de SP, dus je hebt nu een eigen politieke oriĆ«ntatie en uitgangspunt nodig”, zegt Kemerink. De discussie moet wat hem betreft gaan over de vraag “wat voor jongerenorganisatie we willen zijn”.

Hoewel het volgens Kemerink fijn is dat ROOD meer “autonomie heeft om eigen keuzes te maken”, had hij liever gezien dat zijn organisatie nog steeds de jongerentak van de socialistische partij was. “Het is een behoorlijke klap als je niet meer officieel erkend wordt als jongerenorganisatie van de SP.”

De ROOD-voorzitter zegt dat “ROOD altijd al wat radicaler was. En dat is de afgelopen jaren wel versterkt”. Maar de grondbeginselen van de SP komen nog steeds sterk overeen met de doelen van ROOD.