Het KNMI heeft voor de tweede helft van zondagmiddag code geel afgegeven voor het zuiden van het land vanwege de kans op onweersbuien. De waarschuwing geldt voor de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.

De buien trekken noordwaarts en nemen later in de avond in activiteit af. Bij de buien is er lokaal kans op hagel en/of windstoten tot ongeveer 70 kilometer per uur.