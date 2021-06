Oranjefans gaan als vanouds los in Amsterdam

Oranjefans kunnen zondagavond op verschillende plekken in het land op terrassen en in kroegen het Nederlands elftal voor het eerst weer op grote schermen zien spelen. Bij restaurant en evenementenlocatie Strandzuid in Amsterdam zijn 1500 mensen welkom voor de EK-wedstrijd tegen Tsjechië, alle kaarten zijn verkocht.

Zo’n tachtig mensen kunnen in een apart gedeelte van de met rood-wit-blauw versierde uitspanning aan de kade bij de RAI op vaste zitplaatsen buiten en binnen naar de wedstrijd kijken. Het is er rustig, slechts een deel van de zitplaatsen is bezet. De rust is ook waar sommige mensen speciaal voor zijn gekomen. “Hier kun je de wedstrijd eigenlijk veel beter zien dan tussen al die mensen”, aldus een bezoekster.

In het andere gedeelte van Strandzuid kunnen de honderden andere fans genieten van het duel zonder afstand van elkaar te houden. Deze mensen hebben bij de ingang een coronatoegangsbewijs moeten laten zien. Dat kan een bewijs van een negatieve testuitslag of volledige vaccinatie zijn. De mensen met en zonder toegangsbewijs blijven van elkaar gescheiden door onder meer een muur en bewakers bij het buitengedeelte.

Op het terrein waar de bezoekers zonder afstand met elkaar naar de wedstrijd kunnen kijken zijn een aantal grote schermen opgehangen. De stem van de wedstrijdcommentator schalt over de hoofden van de zonder uitzondering in oranje uitgedoste fans. Het was er al ruim voor de wedstrijd druk. Een dj draaide muziek en er werd hard meegezongen met André Hazes. Ook tijdens de wedstrijd wordt er als vanouds meegeschreeuwd als een kansrijke bal doel mist. Gasten kunnen drankjes halen met speciale muntjes en er wordt in en uit gelopen met meters bier.

Mede-eigenaar van Strandzuid Michel Pais is blij dat het weer kan, zoveel mensen in zijn tent, maar toch voelt hij zich ook wat gespannen. “Vanwege de wedstrijd, maar ook omdat het weer de eerste keer in anderhalf jaar is.”

Na de wedstrijd gaat de muziek weer aan en kunnen mensen blijven hangen voor een feestje. Vanaf dit weekend mogen horecagelegenheden hun reguliere openingstijden aanhouden. Dat wil zeggen dat ze niet meer verplicht om 22.00 uur dicht hoeven.

Ook op andere plekken in het land, zoals in Apeldoorn, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Breda kunnen Oranjefans de wedstrijd tegen Tsjechië zondag op schermen kijken.