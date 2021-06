Regenboogvlaggen voor naar Boedapest vliegende Oranjefans

Oranjefans die zondagochtend vanaf Schiphol zijn vertrokken naar Hongarije kregen op de luchthaven regenboogvlaggen en regenboogzweetbandjes uitgedeeld. Daarop staat de Hongaarse tekst A szerelem mindenkié, wat Liefde is voor iedereen betekent. De attributen vonden gretig aftrek.

Het Oranjelegioen gaat naar Boedapest voor de EK-wedstrijd van Oranje tegen Tsjechië. Hongarije voerde woensdag een wet in die onder meer het promoten van homoseksualiteit en geslachtsveranderingen tegenover jongeren verbiedt. Daarop is alom kritiek.

De uitdeelactie is een initiatief van KRO-NCRV-presentator Klaas van Kruistum. Hij kreeg hulp van leden van enkele gay sportteams, als uitdaging voor zijn programma Klaas kan alles. “We hebben best wel veel vlaggen uit kunnen delen”, zegt Van Kruistum tegen het ANP. “We waren met verschillende teams en stonden verspreid over heel Schiphol. Ik zag aan het eind nog één doosje en die ging ook al hard, dus volgens mij is het goed gegaan.”

De Hongaarse premier Orbán ontving dezer dagen vanuit heel Europa, inclusief regeringsleiders, felle kritiek op de nieuwe antihomoregels. Van Kruistum hoopt dat alle fans straks in de stad en in het stadion hun vlaggen, met daarop de tekst ‘liefde is voor iedereen’, zullen tonen om zo een statement richting de Hongaarse regering te maken. “Ik denk dat het belangrijk is dat je hier heel duidelijk over bent en een streep trekt van: ‘dit is niet hoe wij het voor ons zien’. Europa gaat verder dan alleen het uitwisselen van handel en het delen van geld. Het gaat ook om waarden, over het recht om jezelf te kunnen zijn in alle vrijheid.”

Volgens de KRO-NCRV-presentator reageerden de fans met veel enthousiasme op de uitdeelactie. “Ik had ook wel een beetje het idee dat sommigen in hun maag zaten met de situatie daar. Die vroegen zich ook af of ze daar nu wel naartoe moesten gaan. Ik ben blij dat mensen bereid zijn om daar in het stadion een statement te maken.” Over die veiligheid maakt Van Kruistum zich in ieder geval geen zorgen. Er mag geprotesteerd worden maar de presentator raadt de supporters wel aan om goed na te blijven denken over wat ze wel en niet doen. “Maar in dit geval dacht ik: ja, niets zeggen voelt gewoon niet oké. We gaan natuurlijk niet de hele situatie in een keer veranderen maar het is wel een signaal.”

De KNVB heeft kennis genomen van de oproep aan supporters om regenboogvlaggen mee naar Boedapest te nemen.