Grapperhaus: misbruik testen ongelooflijk zonde

Het is ongelooflijk zonde dat mensen misbruik maken van het testen voor toegang. Dat zei minister Ferd Grapperhaus maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad, het overleg van de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s. “Je laat anderen een risico lopen. Dat is buitengewoon onverstandig. Dat moet je niet doen.”

Het is dit weekeinde niet goed gegaan met het toegangstesten. concludeert de minister van Justitie en Veiligheid. Zo bleken op meerdere plekken mensen toegangsbewijzen aan elkaar te hebben doorgegeven en werd niet iedereen gecontroleerd. Volgens Grapperhaus is het primair de verantwoordelijkheid van de organisatoren en horecagelegenheden om dit goed te doen. “Dat is de afspraak. Als het niet goed gaat, moeten ze dit zichzelf aantrekken.”

Volgens de burgemeesters van het beraad moeten mensen zich ook de komende tijd aan de regels houden. “Opletten is het kernwoord”, aldus Sybrand van Haersma Buma van Leeuwarden.