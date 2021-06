Kamer overweegt hogere boetes voor verboden tabaksbonussen

De Tweede Kamer overweegt de boetes voor tabaksbedrijven die verkopers een bonus geven als die veel sigaretten verkopen op te hogen. De bonussen zijn verboden, maar worden volgens de NVWA toch nog uitgekeerd. Volgens CDA-Kamerlid Anne Kuik blijkt daaruit dat de boetes te laag zijn. Een Kamermeerderheid lijkt dat met haar eens te zijn.

De NVWA meldde in december dat gebleken was dat tientallen supermarkten bonussen hadden gekregen van de producenten omdat ze veel tabak hadden verkocht. Dat wordt gezien als een vorm van reclame, omdat via die weg de verkoop van tabak wordt gestimuleerd. Het is daarom niet toegestaan. De bedragen liepen uiteen van tienduizenden euro’s tot 2 miljoen, waarbij negen keer 1 miljoen euro of meer werd betaald. Ook tankstations bleken bonussen van duizenden tot honderdduizenden euro’s te hebben gekregen. De boete die daartegenover staat, bedraagt voor de eerste overtreding 45.000 euro.

Naarmate bedrijven vaker de fout in gaan, lopen de boetebedragen op. In de wet staat dat er een bekeuring van maximaal 450.000 euro opgelegd kan worden. Het CDA vroeg het kabinet maandag in een motie om het boetebedrag “aanzienlijk te verhogen”. Hoeveel precies, wil Kuik aan het kabinet laten. Ze denkt zelf aan een systeem dat afhankelijk is van het uitgekeerde bonusbedrag. Bijvoorbeeld een percentage.

Of er een meerderheid bestaat voor de motie, blijkt volgende week dinsdag bij de stemming. Duidelijk is wel dat het kabinet ervoor openstaat. Demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis zei er tijdens het debat geen bezwaar tegen te hebben.