Ruim 200 aanvragen van evenementen bij garantieloket voor corona

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft tot nu toe 205 aanvragen binnengekregen bij het garantieloket voor evenementen. Volgens een woordvoerder zijn de aanvragen in totaal goed voor een subsidie van 235,4 miljoen euro.

Op 18 juni werd het loket geopend waar organisatoren van evenementen een garantieregeling konden aanvragen voor het geval het evenement niet kon doorgaan vanwege een verbod van de rijksoverheid. Als er ten tijde van het evenement geen verbod is, vervalt het recht op subsidie van deze regeling. Aangevraagde, maar niet uitgekeerde subsidies komen vervolgens weer terug in de pot.

Onder de aanvragen zitten twintig concerten en 150 festivals. Om welke evenementen het precies gaat, kan de woordvoerder van de RVO niet zeggen. Ook is er wat betreft de omvang van de evenementen “geen eenduidige definitie van wat groot of klein is”. Het gemiddelde aantal bezoekers van alle evenementen samen is 13.000, als alleen de festivals worden meegerekend is dat 17.000.