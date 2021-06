Twaalf kandidaten voor titel Meest Toegankelijke Gemeente

Twaalf gemeenten maken kans op de titel Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland. De kandidaten zijn Hardenberg, Beek, Sint Anthonis, Stein, Oude IJsselstreek, Waalwijk, Westland, Rotterdam, Meierijstad, Zwolle, Noordenveld en Harderwijk.

Meer dan 2000 ervaringsdeskundigen, mensen met een beperking of een chronische ziekte, kozen uit twee derde van alle gemeenten de twaalf kanshebbers op de titel van de verkiezing, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Die wil daarmee meer aandacht voor de toegankelijkheid van de gemeenten wekken. Dat is hard nodig, vindt ze. Vier miljoen Nederlanders met een beperking of chronische ziekte kunnen volgens een woordvoerster nog steeds niet optimaal meedoen aan de samenleving door obstakels en uitsluiting.

Vanaf maandag tot en met 29 augustus kunnen alle Nederlanders stemmen op een van de twaalf gemeenten. De vijf gemeenten met de meeste stemmen gaan vervolgens door naar de finale, waarin ze worden beoordeeld door een vakjury.

Een “superteam” van met name ervaringsdeskundigen (Eva Eikhout, Mari Sander, Zjos Dekker, Wirin Jewlal en Deborah Cameron) maakte reportages over de toegankelijkheid in de twaalf best beoordeelde gemeenten voor een speciale website. “Zo kan iedereen, ook wie niet in een van de gemeenten woont of zelf geen beperking of chronische ziekte heeft, meebepalen wie de winnaar wordt”, aldus de organisatie.

De uiteindelijke winnaar wordt 7 oktober bekend.