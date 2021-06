Veiligheidsberaad praat half augustus over afstand houden

Het Veiligheidsberaad van burgemeesters komt half augustus weer samen met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) om te praten over wat er moet gebeuren met de 1,5 meterregel. Het afschaffen van deze maatregel valt onder de laatste stap van het openingsplan.

Ook komt het overleg met de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio’s op 12 juli nog een keer online samen om te bespreken wat te doen als er regionaal of lokaal een nieuwe uitbraak komt. Volgens de minister moet er in zo’n geval maatwerk worden toegepast. “Zodat de rest van het land er zo min mogelijk van meekrijgt.” Hoe de burgemeesters en het kabinet dat willen aanpakken, beslissen zij over een paar weken.

Of die lokale uitbraken er komen, blijft gissen. “We weten het niet. Uitsluiten kunnen wij het niet. We moeten dan snel kunnen reageren”, zegt AndrĂ© Rouvoet, voorzitter van koepelclub GGD GHOR die meestal bij het beraad aanschuift. “De pandemie is nog steeds gaande. Er zijn best wat onzekerheden. Hoe gaat het straks met de varianten van het virus en hoe werken de vaccins hiertegen”, waarschuwt voorzitter van het beraad Hubert Bruls, tevens burgemeester van Nijmegen.

Bij een uitbraak in een verzorgingshuis bijvoorbeeld is maatwerk eenvoudig, zegt hij. Dan gaat iedereen in quarantaine. Bij brandhaarden die zich snel kunnen verspreiden, moeten er lokaal maatregelen komen en houdt het kabinet de landelijke regie.