Verzoek aan Hans Wiegel om niet mee te werken aan wolvenhek

De Faunabescherming vraagt VVD-coryfee Hans Wiegel af te zien van het slaan van de eerste paal voor een hek dat Friesland zou moeten afsluiten voor de wolf. Volgens de stichting noemen deskundigen zo’n wolvenhek onwettig en onwerkbaar. De eerste paal wordt dinsdag geslagen bij het Friese dorp Boijl, op de grens van Friesland en Drenthe.

De afrastering van circa 3 kilometer zou Friesland moeten beschermen tegen de komst van de wolf, maar voorzitter Niko Koffeman noemt het “een louter symbolische maatregel”. In Nederland rondtrekkende wolven zonder vast territorium doden volgens hem hooguit enkele schapen per dag, terwijl jaarlijks zo’n 10.000 schapen ten prooi vallen aan loslopende honden.

“Het zou Hans Wiegel sieren wanneer hij zijn voorbeeldfunctie op een positieve manier inzet voor meer begrip voor de natuur, in plaats van minder”, aldus Koffeman. “Sprookjes over de boze wolf horen daar niet bij.” Het hek is een initiatief van Stichting Wolvenhek Frysl├ón.

Wiegel was van 1982 tot 1994 de Friese commissaris van de Koningin. “Als je daar woont en een stel schapen en lammeren hebt die door die gezellige wolven worden gepakt, dan word je niet vrolijk”, zei de VVD’er onlangs bij de regionale omroep in Friesland. “Een heleboel mensen vinden wolven helemaal geen fantastische dieren.”