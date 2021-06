Weer geen sterfgevallen gemeld bij RIVM

Voor de tweede keer in drie dagen zijn er geen sterfgevallen door corona gemeld bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In de afgelopen 72 uur is het overlijden van slechts één persoon geregistreerd.

Tussen zondagochtend en maandagochtend kreeg het RIVM 580 meldingen van positieve tests. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal onder de zeshonderd uitkomt.

Dat er op maandag relatief weinig sterfgevallen zijn, is op zich gebruikelijk. Wanneer een coronapatiënt in het weekeinde overlijdt, wordt dit vaak in de loop van maandag doorgegeven, waarna het RIVM dit meldt in de cijfers van dinsdag. Maar tussen vrijdagochtend en zaterdagochtend waren er ook geen sterfgevallen geregistreerd. Dat was voor het eerst sinds 7 september.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 63 mensen te horen dat ze besmet zijn geraakt. In Amsterdam kwamen 38 mensen erachter dat ze het virus hebben opgelopen en in Den Haag waren er 18 positieve tests. Daarna volgt de gemeente Goeree-Overflakkee met 14 nieuwe gevallen. Vergeleken met het aantal inwoners zijn dat er behoorlijk veel. In de gemeente Utrecht kwamen 12 besmettingen aan het licht.

In 179 gemeenten testte geen enkele inwoner positief. Dat is het hoogste aantal in lange tijd. Begin juni waren er dagelijks ongeveer zestig gemeenten zonder coronagevallen en op de top van de golf waren er hooguit een paar gemeenten waar niemand positief testte. Onder de coronaloze gemeenten zijn Leeuwarden, Emmen, Nieuwegein en Lelystad. Verder zijn er 78 gemeenten met maar één positieve test, waaronder Breda, Zwolle en Deventer.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 4368 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 624 nieuwe gevallen per dag. Daarmee is Nederland terug op het niveau van 5 september, aan het begin van de tweede golf. In de laatste week zijn veertien sterfgevallen geregistreerd en dat is het laagste peil sinds half september. Een maand geleden waren er ongeveer veertien sterfgevallen per dag.

Sinds het begin van de uitbraak zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.755 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.