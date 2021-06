Amsterdamse scholieren krijgen Keti Koti-ontbijt

Rond de 220 Amsterdamse kinderen doen dinsdag, woensdag en donderdag mee met de eerste editie van het Keti Koti-scholenontbijt. Hierbij ontmoeten leerlingen uit groep 7 en 8 van basisscholen uit diverse stadsdelen elkaar en staan ze samen stil bij het slavernijverleden.

Het ontbijt sluit aan bij de jaarlijkse nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij, op donderdag 1 juli bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Oosterpark in Amsterdam. De initiatiefnemers willen basisschoolleerlingen deelgenoot laten maken van de beleving van anderen, zodat ze zich meer betrokken bij elkaar gaan voelen.

“De Trans-Atlantische slavenhandel en de afschaffing ervan zijn deel van onze Nederlandse geschiedenis”, aldus organisator Imagine IC. “Tegelijkertijd horen en zien we om ons heen hoe dit verleden doorwerkt in ons dagelijks samenleven. Denk aan racisme en discriminatie, de anti-Zwarte Piet-acties en debatten, maar ook aan de Black Lives Matter-beweging. Echter, hoe wij dit verleden in het heden beleven hangt in hoge mate af van wie we zijn: welke kleur we hebben en welke naam, of we nazaten van tot slaaf-gemaakten zijn, wie we kennen, waar we naar school zijn geweest en wat we verder in het leven hebben meegemaakt.”

Het ontbijt komt er na gesprekken met leerkrachten, die hun behoefte uitspraken om het samen te hebben over de slavernij. Tijdens de bijeenkomst draait het vooral om de ontmoeting en het gesprek “om mét en van elkaar te leren”, aldus Imagine IC.