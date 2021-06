Bijna 1,5 miljoen mensen kregen vorige week een prik

Iets minder dan 1,5 miljoen Nederlanders hebben vorige week een prik gekregen tegen het coronavirus. Dat is een fractie meer dan de week ervoor. Nog een week eerder was er een recordaantal van bijna 1,7 miljoen prikken. Dat record kan in de loop van juli sneuvelen.

Het is volgende week een half jaar geleden dat de eerste mensen in Nederland werden ingeënt tegen het coronavirus. Daarmee was Nederland het laatste land in de Europese Unie waar de vaccinatiecampagne begon. Volgens de gegevens van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn er inmiddels 15,3 miljoen prikken gezet. Dat zijn er 1,47 miljoen meer dan vorige week. Bijna 10 miljoen mensen hebben een eerste prik gehad en bijna 5,4 miljoen kregen een tweede prik.

Volgens de Europese gezondheidsdienst ECDC hebben twee op de drie volwassen Nederlanders minstens één prik gehad. Daarmee staat Nederland op de zevende plaats. In IJsland is meer dan 82 procent van de inwoners ingeënt, in Malta, België en Finland meer dan 70 procent. In Hongarije en Denemarken is de vaccinatiegraad net iets hoger dan in Nederland. Roemenië (bijna 30 procent) en Bulgarije (16 procent) sluiten de rij. Landen als het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland staan niet op de lijst.

De vaccinatiegraad is het hoogst onder de ouderen, die als eersten aan de beurt waren voor een prik. Van de mensen die 65 tot 89 jaar oud zijn, is zo’n 90 procent gevaccineerd. Het aantal prikken bij 90-plussers blijft naar verhouding wat achter, met 85 procent. Het aantal gevaccineerde dertigers en veertigers stijgt snel. Dat zijn de mensen die de afgelopen weken aan de beurt kwamen.

Verreweg de meeste mensen hebben het vaccin van Pfizer en BioNTech gekregen. Daarmee zijn ruim 10 miljoen prikken gezet. AstraZeneca is goed voor meer dan 2,5 miljoen prikken en Moderna voor ruim een miljoen. Janssen, het enige vaccin waarbij mensen na één prik klaar zijn, is aan ruim een half miljoen mensen toegediend.

Begin juni, in de week voor het prikrecord, leverden de vaccinfabrikanten een recordaantal doses aan Nederland. Bij de opslagloods in Oss kwamen toen 1,85 miljoen doses binnen. In de weken erna zijn ongeveer 1,4 miljoen doses per week aangekomen, wat ongeveer overeenkomt met het aantal gezette prikken. In deze week van 28 juni tot en met 4 juli verwacht de overheid meer dan 2,6 miljoen doses.

De grote levering komt vooral doordat AstraZeneca die week 1,1 miljoen doses wil leveren, ongeveer evenveel als in de zeven voorgaande weken bij elkaar. De overheid plant geen nieuwe afspraken voor dat vaccin meer in, maar er zijn mensen die al een eerste prik met dat middel hebben gekregen en binnenkort hun tweede inenting krijgen.