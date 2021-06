Gezondheidsraad adviseert over coronaprik tieners

De Gezondheidsraad komt dinsdag in de loop van de dag met zijn advies over het wel of niet prikken tegen Covid-19 van gezonde tieners van 12 tot en met 17 jaar.

Minister Hugo de Jonge zei eerder voorstander te zijn en hoopt op een positief oordeel van de deskundigen. Als jongeren worden geprikt, wordt de kans op besmettingen in met name klassen kleiner. Zo zal de samenleving “zo goed mogelijk beschermd” zijn tegen het virus, zei De Jonge onlangs.

Kinderartsen waren aanvankelijk niet enthousiast, omdat de medische risico ’s van besmetting voor gezonde jeugdigen zelf gering zijn. Uit de Volkskrant van maandag echter blijkt dat ze hun mening hebben gewijzigd: zij adviseren nu ook tieners van 12 tot en met 17 jaar te vaccineren tegen corona. De snelle opkomst van de besmettelijkere Delta-variant maakt dit noodzakelijk, aldus K├íroly Illy, OMT-lid en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde.

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft geoordeeld dat het vaccin van Pfizer/BioNTech veilig is voor jongeren van 12 jaar en ouder.