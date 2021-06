Hans Wiegel slaat eerste paal wolvenhek Friesland

VVD-coryfee Hans Wiegel, oud-commissaris van de Koningin in Friesland, slaat dinsdagmorgen bij het Friese dorpje Boijl de eerste paal van het eerste stukje wolvenhek in Nederland. De Stichting Wolvenhek Fryslân wil de vele schapen en koeien in de provincie beschermen tegen wolvenaanvallen door ze achter een kilometers lang hek te zetten. De eerste vijftig meter van het hek wordt dinsdag gebouwd bij het dorpje op de grens van Friesland en Drenthe.

Voor Boijl is volgens stichtingsvoorzitter Jehan Bouma expres gekozen, omdat het wolvenhek daar natuur- en weidegebied scheidt. “Daar is heel duidelijk waar de wolf wel en niet welkom is.” Bovendien zijn er al enkele wolven vanuit het Drents-Friese Wold Friesland binnengelopen. Stichting Wolvenhek Fryslân wil niet de hele provincie afsluiten voor wolven. Volgens juristen die de stichting heeft geraadpleegd is zo’n maatregel tegen wolvenaanvallen daarom niet verboden. Natuurbeschermers zeggen juist dat internationale wetgeving zich verzet tegen elke belemmering van een zwaar beschermd dier als de wolf.

Bouma hoopt dat er aan het eind van de zomer een proefhek van een aantal kilometers lang in Friesland zal staan. “We willen schieten van wolven op deze manier juist voorkomen”, zegt hij. Volgens Wiegel vinden een heleboel mensen wolven helemaal geen fantastische dieren.

De Faunabescherming riep de VVD’er maandag op af te zien van het slaan van de eerste paal. In Nederland rondtrekkende wolven zonder vast territorium doden volgens de stichting hooguit enkele schapen per dag, terwijl jaarlijks zo’n 10.000 schapen ten prooi vallen aan loslopende honden.