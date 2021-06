Hof behandelt moordzaak Zaanse Milica van Doorn

De 50-jarige Hüseyin A. staat dinsdag en donderdag voor het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep terecht voor de moord op de Zaanse Milica van Doorn. De 19-jarige vrouw werd in de nacht van 7 op 8 juni 1992 in Zaandam verkracht en met veel geweld om het leven gebracht. Pas in 2017 kreeg de politie A. als verdachte in het vizier. De rechtbank legde hem in 2018 twintig jaar cel op.

Het half ontklede lichaam van het slachtoffer werd destijds gevonden in een vijver bij een kerk in de wijk Kogerveld in Zaandam. Het spoor leidde naar A. dankzij een zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek. De man is altijd blijven ontkennen dat hij de dader is. Hij heeft verklaard dat hij een geheime seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou het spermaspoor op het lichaam van het slachtoffer verklaren. “Een verzonnen verhaal”, oordeelde de rechtbank destijds.

In april deed A. een vergeefse poging zijn zaak in hoger beroep voortijdig te laten eindigen. Waarom hij er vanaf wilde, heeft hij niet toegelicht. Volgens de advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer is A. bang dat hij bij een veroordeling door het hof mogelijk langer moet zitten, omdat per 1 juli een strengere regeling voor vervroegde vrijlating in werking treedt. Onder meer de belangen van de nabestaanden waren voor het hof reden het proces in hoger beroep door te zetten.