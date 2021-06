Kamer wil dat fout slachthuis direct wordt gesloten

Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een slachthuis in Epe, dat deze week in opspraak is geraakt wegens ernstige dierenmishandeling, zo snel mogelijk wordt gesloten. D66-Kamerlid Tjeerd de Groot dringt daar tijdens het wekelijkse Vragenuur op aan. Hij krijgt bijval van onder andere VVD, CDA, PVV, PvdD, PvdA, SP en GroenLinks.

Demissionair landbouwminister Carola Schouten gaat nog deze week met toezichthouder NVWA in overleg om te kijken welke opties er zijn om de wens van de Kamer in te willigen. Die toezegging doet haar collega minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken), die haar in de Tweede Kamer vervangt. Schouten zelf is in Luxemburg voor beraad met haar Europese ambtgenoten.

Varkens in Nood sloeg maandag alarm over slachthuis Gosschalk in Epe. Op videobeelden is te zien hoe medewerkers dieren gruwelijk mishandelen. Schouten sprak eerder al haar afschuw uit over de beelden. Zij noemde die “schokkend” en zei er “buikpijn” van te hebben. Het slachthuis is onder verscherpt toezicht geplaatst.

Maar dat gaat de Kamer niet ver genoeg. Sluiting van het slachthuis is volgens De Groot “het enige antwoord dat hier past”. PVV-leider Geert Wilders sluit zich daarbij aan. Hij spreekt van “smeerlapperij” waar onmiddellijk een einde aan moet worden gemaakt. “Overal waar dit plaatsvindt, moeten de slachthuizen acuut dicht”, vindt hij.

VVD’er Thom van Campen noemt de beelden “weerzinwekkend” en “onacceptabel”. Ook hij vraagt de minister “een voorbeeld te stellen” en “gewoon maar eens een slot op de deur te zetten”. CDA-Kamerlid Derk Boswijk sluit zich daarbij aan. Hij merkt op dat dit ook in het belang is van bedrijven “die het wel goed doen”.