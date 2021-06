Madeleine van Toorenburg kandidaat CDA-gedeputeerde in Limburg

Voormalig CDA-Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg is voorgedragen als gedeputeerde voor de provincie Limburg. Zij gaat – als de Limburgse Staten vrijdag akkoord gaan – deel uitmaken van een zeskoppig college, dat verder onder meer zal bestaan uit oud-PvdA-Tweede Kamerlid Lia Roefs. De provincie maakte de namen van de zes kandidaten dinsdagmiddag bekend. Woensdag kunnen de fractievoorzitters vragen stellen aan de kandidaten. Vrijdag kiezen de Staten formeel de nieuwe gedeputeerden, gevolgd door hun installatie.

Waarnemend gouverneur Johan Remkes (VVD) heeft de zes kandidaat-bestuurders zelf aangewezen, nadat de Limburgse Staten er al ruziënd niet waren uitgekomen. De Staten beslissen vrijdag over het nieuwe college. Andere kandidaten zijn oud-VVD-wethouder Stephan Satijn van Venlo, wethouder Geert Gabriëls (GroenLinks) van Weert, wethouder Ad Roest van Venlo (Lokaal-Limburg) en Maarten van Gaans (D66). Van Gaans is adviseur van D66-fractievoorzitter Rob Jetten in de Tweede Kamer.

Dat Van Toorenburg is voorgedragen is opvallend: de CDA-Statenfractie liet onlangs weten geen kandidaat te willen leveren voor het college van GS.

Het Limburgs Parlement, zoals de Staten zich noemen, verkeert al maanden in een politieke en bestuurlijke crisis na het opstappen van het voltallige college van GS inclusief gouverneur Theo Bovens (CDA) in april. Directe aanleiding was een integriteitskwestie rond een oud-CDA-gedeputeerde, toen baas van een Limburgse landschapsinstelling. Hij zou volgens een publicatie in NRC tonnen aan onder meer provinciale subsidies naar eigen werk-bv’s hebben doorgesluisd. De publicatie in NRC leidde tot het opstappen van de twee CDA-gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus, en niet veel later hielden ook de andere bestuurders het voor gezien.

Johan Remkes trad vervolgens aan als waarnemend gouverneur (commissaris van de Koning) die in de Limburgse Staten orde op zaken moet stellen. De Staten slaagden er niet in zelf kandidaten voor een nieuw bestuurscollege naar voren te schuiven, waarop Remkes de regie overnam.

Remkes heeft de zes kandidaten eerst laten beoordelen door een speciale commissie integriteit. De commissie adviseert dat gedeputeerden geen nevenfuncties mogen hebben bij organisaties die actief zijn in Limburg.