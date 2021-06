RIVM-deskundigen hopen herhaling fouten vorig najaar te voorkomen

Corona is al maanden duidelijk op zijn retour en de vaccinatiecampagne loopt goed. Toch valt niet uit te sluiten dat het virus na de zomer opnieuw om zich heen zal grijpen. Deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) spreken van een “kwetsbaar evenwicht”. Ze benadrukken het belang van de vaccinaties en waarschuwen voor een herhaling van dingen die vorig jaar misgingen. Toen nam het aantal besmettingen na een rustige zomer weer snel toe in het najaar, met een hevige nieuwe besmettingsgolf tot gevolg.

“De onbezorgdheid van 2020 is voorbij”, zegt Aura Timen, hoofd Landelijke Co√∂rdinatie Infectieziektebestrijding. “We zijn ons bewust van de risico’s.” Een van die risico’s is dat vakantiegangers het virus in het buitenland oplopen en na thuiskomst verder verspreiden in Nederland. Dat gebeurde vorig jaar veelvuldig. Zeker nu veel jongeren nog niet zijn gevaccineerd, kan hetzelfde probleem zich voordoen.

Topepidemioloog Jaap van Dissel roept daarom iedereen op zich na terugkeer van vakantie te testen op het virus. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) deed dat eerder op de dag ook al. “Dat is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat we geen herhaling krijgen van vorige zomer”, aldus Van Dissel. Een cruciaal verschil met vorig jaar is wel dat momenteel veel mensen worden gevaccineerd.

Hoe het na deze zomer zal gaan, is volgens de RIVM-deskundigen onder meer afhankelijk van de bereidheid van de bevolking om zich te laten vaccineren en om maatregelen die nog van kracht zijn na te leven. De zogeheten Delta-variant blijft een groot punt van zorg. Die is tussen de 40 en 60 procent besmettelijker dan de Alfa-variant, die eerder Britse variant werd genoemd. Het RIVM schat in dat in de praktijk de Delta-variant nu al ongeveer de helft van alle besmettingen in ons land veroorzaakt. Nu zorgt dat nog niet voor grote problemen; het totale aantal infecties neemt nog steeds af. Timen noemt de ontwikkeling van deze variant desondanks “bepalend voor hoe we het najaar ingaan”.