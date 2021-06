RIVM: vaccinatiebereidheid pubers en twintigers stijgt verder

Van de Nederlandse jongeren en jongvolwassenen tussen de 16 en 25 jaar wil 90 procent zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Susan van den Hof van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) liet dat dinsdag weten in een gesprek met journalisten. Ze is blij met het relatief hoge cijfer, omdat een hoge vaccinatiegraad belangrijk is om het virus onder de duim te houden.

Van den Hof is hoofd van het Centrum voor Epidemiologie en Surveillance van Infectieziekten. De 90 procent die ze noemde, komt uit het laatste gedragsonderzoek van het RIVM. De complete resultaten daarvan worden pas vrijdag gepubliceerd, laat een woordvoerder weten.

De vorige keer dat het RIVM de vaccinatiebereidheid peilde, kwam die bij de 16- tot en met 24-jarigen uit op bijna 85 procent. Dat percentage is dus nog iets verder gestegen. Van alle Nederlanders die meededen aan de vorige meetronde, begin mei, toonde 90 procent zich bereid tot vaccinatie. Van de overige 10 procent twijfelt de helft nog, de andere helft ziet het niet zitten.

Over de leeftijdsgroep onder de 16 jaar heeft het instituut geen cijfers. De jongste deelnemers aan het periodieke gedragsonderzoek zijn 16 jaar. De Gezondheidsraad adviseerde woensdag alle jongeren van 12 jaar en ouder in aanmerking te laten komen voor vaccinatie tegen het coronavirus.