‘Sinds zaterdag duidelijk minder mensen met mondkapje in ov ’

Sinds de mondkapjesplicht zaterdag op veel plekken is afgeschaft, dragen een stuk minder mensen een mondkapje in het openbaar vervoer. Dat zegt de landelijke branchevereniging OV-NL. Vooral op perrons en stations worden minder vaak mondkapjes gedragen.

Precieze cijfers heeft de vereniging niet, daar is het nog te vroeg voor. “Maar iedereen ziet het.” Dinsdag hield de vereniging een overleg met alle vervoerders in Nederland, waaronder de NS, Connexxion en GVB en ook spoorbeheerder ProRail. “Zij zien een duidelijke toename in het aantal mensen dat op stations en perrons geen mondkapje draagt.” Dat is verklaarbaar, meent de woordvoerder. “Daar is de directe en sociale controle een stuk minder dan in bijvoorbeeld de bus of trein.”

Hoewel de sterkste toename sinds zaterdag zichtbaar is, is dit een trend die zich al drie weken voordoet. De woordvoerder van OV-NL noemt de toename “zorgelijk”. “We moeten niet gaan denken dat alles al voorbij is, dat is het niet.” In het openbaar vervoer is het niet altijd mogelijk om 1,5 meter afstand te bewaren, zegt hij. “Daarom is het belangrijk dat mensen wel blijven meewerken, al doe je het voor een ander.”

Strengere maatregelen zullen waarschijnlijk niet volgen. “Wij hebben een de-escalatiebeleid, wat inhoudt dat we reizigers altijd eerst rustig zullen vragen een mondkapje op te doen. Pas wanneer mensen niet willen meewerken, kan een boa een boete opleggen.” De zegsman benadrukt dat chauffeurs geen handhavers zijn en zich daarom ook niet zo hoeven te gedragen. “Dat is hun taak niet en dus ook niet hun verantwoordelijkheid.”