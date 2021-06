Communicatiemiddel cybercriminelen opgerold na grote politieactie

Cybercriminelen kunnen niet langer gebruikmaken van een dienst waarmee ze ongezien met elkaar konden communiceren. Het virtuele netwerk DoubleVPN, met zeshonderd gebruikers, is woensdag uit de lucht gehaald. Dat gebeurde na een grote internationale actie onder leiding van Nederland, maakten het Openbaar Ministerie en de Europese politiedienst Europol bekend.

In onder meer Nederland, Duitsland, de Verenigde Staten en Canada zijn servers van de dienst uit de lucht gehaald. Een woordvoerster van de politie zegt dat er in Nederland twee servers in beslag zijn genomen, maar kan niet zeggen hoeveel dat er internationaal zijn. Of en hoeveel verdachten nu in beeld zijn, wil zij ook niet zeggen. “Het onderzoek naar de gebruikers en de gesprekken erachter loopt nog.”

DoubleVPN leverde zogeheten virtuele privĆ©netwerken (vpn’s). Die versleutelen het verkeer van een computer, tablet, laptop of smartphone. Anderen, zoals rechercheurs, kunnen dan niet meekijken met de gebruiker en niet zien welke sites iemand bezoekt. Dit is op zich legaal, vpn’s worden onder meer gebruikt door oppositieaanhangers in dictaturen, maar de klanten van DoubleVPN gebruikten de dienst onder meer om gijzelsoftware te verspreiden en om phishingmails te versturen waarmee ze gegevens van nietsvermoedende mensen in handen willen krijgen. Een abonnement bij de dienst kostte 22 euro per maand.