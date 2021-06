Kaag: opmerkingen over documentaire niet op mijn verzoek gemaakt

De verzoeken om delen van de VPRO-documentaire over D66-leider Sigrid Kaag aan te passen, werden niet door of namens haar zelf gemaakt, zegt Kaag in een eerste reactie. De website GeenStijl schreef dinsdag over vrijgegeven mails waaruit blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken en D66 zich toch inhoudelijk bemoeiden met de film. Kaag houdt vol dat er alleen van te voren “werkafspraken” zijn gemaakt met de ploeg die haar jarenlang volgde.

De D66-leider hamert er vooral op dat ze de opnames “intrusief” vond. “Ik wilde van die documentaire af.” Ze baalt ook van het beeld dat ze zonder gordel in de dienstauto zit. De bekritiseerde documentaire schetst “niet altijd een flatteus beeld”, meent Kaag. De mails tussen D66 en het ministerie enerzijds en de VPRO anderzijds zijn opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de mailwisseling valt te lezen dat de partij niet alleen vroeg om de beelden waar Kaag zonder gordel reed eruit te halen, maar ook wilde dat een scène werd aangepast waarin Kaag in Niger werd ontvangen met champagne.

De VPRO geeft in een van de mails ook aan dat “alle directe verwijzingen van Sigrid naar partijen verwijderd” zijn, op verzoek van D66.

Volgens Kaag lag het “eindoordeel” over de verzoeken bij de makers van de documentaire en hebben zij daarin hun eigen journalistieke afweging gemaakt. Kaag noemt het “heel normaal” dat er afspraken worden gemaakt bij documentaires die zo veel tijd kosten om te maken. De documentairemakers hebben volgens haar de “volkomen vrije toegang op alle momenten” gehad. Wel is samen met het ministerie afgesproken om achteraf niet alleen te controleren op mogelijk vertrouwelijke, maar ook “ongelukkige” scenes.

Uit de Wob-stukken blijkt ook dat de verzoeken van D66 verder gaan dan het aanpassen van feitelijke onjuistheden alleen. Zo blijkt dat D66 heeft aangedrongen om in de documentaire meer duidelijkheid te krijgen over de “inhoudelijk gedreven keuze” van Kaag om zich kandidaat te stellen. “Er moet echt iets in de documentaire over haar idealen, over het waarom van de stap die ze zet”, valt te lezen in de mail. “Nu zit dat er helemaal niet in.” D66 noemt dit een “wezenlijk punt” waar ook Kaag zelf van overtuigd was.

Kaag zegt “meteen” een donatie te hebben overgemaakt aan Veilig Verkeer Nederland, toen ze zag dat ze in enkele shots zonder gordel om in een rijdende dienstauto zat.