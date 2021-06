Kansspelautoriteit probeert kansspelverslaving tegen te gaan met nieuwe wetgeving

Dat we sinds de pandemie meer zijn online zijn gaan gokken, zal geen verrassing zijn. Minder fysiek contact en daarmee het sluiten van de fysieke casino’s zorgde ervoor dat er een massale verschuiving naar online plaatsvond. Doordat de overheid minder zicht had op de activiteiten van gokkers dan in fysieke casino’s en door de toenemende populariteit van gokken an sich, heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe wetgeving nodig was om kansspelverslaving tegen te gaan. Wat dit precies inhoudt voor online casino’s en voor gokkers, lees je hier.

Wat houdt de nieuwe regelgeving in?

De Kansspelautoriteit probeert zorg te dragen voor een wereld waarin kansspelen betrouwbaar zijn en aanbieders transparant. Alle spelers dienen te worden beschermd en er moeten eerlijke winstkansen zijn. Met dat in het achterhoofd heeft de Kansspelautoriteit bepaald dat er een Cruks komt (Centraal Register Uitsluiting Kansspelen). Hierin is informatie vastgelegd over gokkers en mocht je in dit register staan, dient toegang tot het casino (online dan wel fysiek) te worden ontzegd. Cruks is een onderdeel van de Wet Kansspelen op afstand (KOA) en wordt dus gebruikt als centraal systeem met landelijke spelers.

De casino’s moeten er dus, bij binnenkomst, rekening mee houden dat het Cruks geraadpleegd dient te worden alvorens een bezoeker binnen te laten. Het is in sommige gevallen ook mogelijk om jezelf te registreren, als dus ook door casino’s. Dit geldt voor zowel de fysieke casino’s als online en live casino’s. De database wordt voor het spelen geraadpleegd en zorgt er dus voor dat toegang kan worden ontzegd.

Wanneer gaat de wetgeving in?

De nieuwe wetgeving zal per 1 oktober dit jaar daadwerkelijk in gaan. Dat betekent dat online casino’s nu alvast aan de slag moeten gaan met het in het werkproces te krijgen van deze nieuwe wetgeving. De nieuwe wetgeving zal ervoor zorgen dat spelers worden beschermd tegen overmatig gokken. Als een casino problemen ziet in jouw spelgedrag, worden jouw gegevens (naam, reden) worden toegevoegd in Cruks. Dat zorgt er vervolgens voor dat je de 6 maanden daaropvolgend niet meer wordt toegelaten in een online casino zoals Betsquare.