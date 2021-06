Ministerie: signalen misleiding pulsvisserij onvoldoende opgepakt

Signalen over mogelijke misleiding door ambtenaren over pulsvisserij zijn “onvoldoende opgepakt”, laat een woordvoerder van het ministerie van Landbouw weten naar aanleiding van berichtgeving door de NOS. Maar volgens hem speelde dit voordat Carola Schouten minister werd en treft haar geen blaam in deze zaak. Staatssecretaris Henk Bleker (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie) zorgde er in 2011 als verantwoordelijke bewindspersoon voor dat meer vissers mochten pulsvissen.

De NOS berichtte woensdag dat Nederlandse ambtenaren bewust informatie hebben verzwegen voor de Europese Commissie en hebben gesjoemeld met berekeningen. Daardoor konden meer vissersboten gebruik maken van pulsvissen. Bij die methode worden vissen uit de zeebodem opgejaagd met kleine stroomstootjes, waarna ze makkelijker te vangen zijn. Door het gesjoemel lukte het Nederland om een kwart van de totale vloot te laten pulsvissen, terwijl Brussel oorspronkelijk maar toestemming wilde geven voor 5 procent.

Volgens de woordvoerder van het ministerie heeft “de ruime hoeveelheid” verstrekte vergunningen voor de pulsvisserij juist averechts gewerkt. Het zette kwaad bloed bij andere EU-lidstaten, vooral bij Frankrijk. Nederland zou te veel vis voor de Franse kust met deze methode vangen. Inmiddels is er een verbod op pulsvisserij, dat vanaf 1 juli geldt.

Het ministerie vindt het nu belangrijk “naar voren te kijken met de geleerde lessen in de hand”. Een daarvan is het “vroegtijdig aangaan” van gesprekken met de Europese Commissie en lidstaten als de volgende innovatie in de visserij zich aandient.