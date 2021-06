Tips om je hoofd en huis koel te houden als het buiten warm is

We hebben inmiddels de langste dag en de eerste hittegolf achter de rug, dus we hebben al iets kunnen wennen aan het warme weer. Volgens Piet Paulusma zal de zomer volop warmte, variatie en zware buien brengen, maar al met al wel prima vakantieweer. Van die hele warme dagen zijn niet altijd fijn, maar daar is wel iets tegen te doen. Met deze tips en trucjes houd je je huis en hoofd koel als buiten de temperaturen stijgen.

Een ventilator in huis is allereerst geen overbodige luxe. Zorg dat je die tijdig aanschaft, want op de warme dagen zelf zijn ze snel uitverkocht. Fijn voor alle thuiswerkers of de mensen die de vakantie overslaan deze zomer. Op hele warme dagen kan je een zak ijsblokjes voor de ventilator hangen of een paar bevroren flessen water neerzetten. Hierdoor wordt de lucht lekker koel. Over flessen water gesproken: wist je dat het beter is om niet al te koud water te drinken als het warm is? Lauwwarm werkt verkoelender, net als een lauwwarme douche.

Houten jaloezieën

Houd overdag de ramen en deuren gesloten. Als het in de avond is afgekoeld of als je vroeg wakker bent, kan je alles tegenover elkaar openzetten, dan waait het even door. Meestal is het het koelst aan het eind van de nacht, zo rond 5 of 6 uur. Houd de gordijnen dicht overdag, zodat de zon niet naar binnen kan schijnen. Als het ’s nachts is afgekoeld, kan je de ventilator voor het open raam zetten. Dan waait het extra door. Houten jaloezieën hebben een isolerende functie. Houten jaloezieën op maat voorkomen warmte en zijn dus ideaal voor warme dagen.

Doe het wat kalmer aan

We zijn er niet altijd goed in, wat rustiger aandoen, maar dat is wel verstandig als de temperatuur stijgt. Kijk of je wat eerder kan starten met werk, zodat je tussen de middag even kan rusten. Plan geen activiteiten waarbij je veel fysieke inspanning moet leveren en doe alles simpelweg wat kalmer aan. Veel mensen slapen slecht als het warm is. Zorg ervoor dat je vroeg op de dag eet, zodat je lichaam ’s nachts wat meer tot rust kan komen. Slaap onder een laken en ga niet vlak voor het slapen nog sporten. Houd er rekening mee dat je wat minder lang en goed slaapt als het warm weer is. Weerstand bieden maakt het alleen maar erger.

Pas je eten en drinken aan

Ben je van plan om uitgebreid te koken als de mussen van het dak vallen? Houd er dan rekening mee dat de temperatuur in je keuken en woning extra kan oplopen, helemaal als je de oven gebruikt. Pas eetgewoontes aan en kies voor een salade of een stukje vis of vlees van de barbecue. Warme dagen zijn zeer geschikt om wat minder te eten. Drink met mate of sla de alcohol een keer over. Het lichaam heeft voornamelijk water nodig, in ieder geval anderhalve liter. Draag verder katoenen of linnen kleding en vermijd donkere kleuren. Met name zwart trekt veel warmte aan.