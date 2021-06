Zonlicht in je woning buiten houden met houten jaloezieën

Meer privacy is een belangrijke reden om raamdecoratie op te hangen, uiteraard is het ook een decoratief element dat een ruimte helemaal af maakt. Vergeet zeker niet de invloed die je hebt op het licht in huis. Een verduisterend gordijn kan licht weren of licht doorlaten. Dat is in veel gevallen voldoende, maar niet altijd. Jaloezieën bieden enkele unieke eigenschappen, op deze pagina bekijken we hoe je meer controle hebt over zonlicht in je woning met houten jaloezieën.

Wat maakt jaloezieën zo bijzonder?

Wat betreft raamdecoratie opties hebben we niets te klagen. Schuifgordijnen, rolgordijnen, plisségordijnen, vouwgordijnen; welke stijl je ook wilt, het is mogelijk. Jaloezieën nemen een bijzondere plek in omdat je ze kunt openen terwijl ze gesloten zijn. Het betreft een verticaal bewegend type raamdecoratie dat van onderaf opent. Je kunt de stroken zo op iedere gewenste positie laten hangen, je kunt het geheel dus ook half openen.

Wat jaloezieën echt zo bijzonder maakt is de optie om de latten afzonderlijk te kantelen. Dit betekent dat je naast open en dicht ook nog stroken licht kunt doorlaten met variabele instelmogelijkheden. Omdat producten als Luxaflex al tientallen jaren bestaan sta je er wellicht niet meer zo bij stil hoe bijzonder deze technologie eigenlijk is. Andere vormen van raamdecoratie kunnen licht prachtig breken en in meer of mindere mate door laten schijnen, maar de opties die jaloezieën bieden zijn onovertroffen.

Waarom kiezen voor houten jaloezieën?

De voornaamste kritiek op jaloezieën is de uitstraling. Met name de modellen van vroeger waren niet zo bijzonder met een industriële look waarbij vorm boven functie gaat. Tegenwoordig zijn er veel meer opties zoals smalle of bredere stroken en naast aluminium ook kunststof en hout. Met name de houten jaloezieën hebben een premium uitstraling met een warm, natuurlijk karakter. De kleur en houtnerf geeft een natuurlijk accent aan de ruimte terwijl de stroken modern en strak zijn. Er zijn diverse opties wat betreft tint en structuur zodat er voor ieder interieur een passende keuze is.

Hebben jaloezieën ook nadelen?

Over het design en uitstraling valt dus weinig meer te klagen, het voornaamste minpunt is de bediening. Met name lompe modellen uit het verleden en goedkope producten van de bouwmarkt hebben jaloezieën een slechte reputatie bezorgd. In plaats van soepel van boven en naar beneden schuiven gaat de raamdecoratie in schokken. Het komt regelmatig voor dat er slechts één aangewezen persoon in het huishouden de ‘gordijn dienst’ toebedeeld krijgt omdat de jaloezieën anders geheid scheeftrekken.

Met elektrische raamdecoratie ben je van de koordjes verlost, je kunt voortaan met een druk op de knop de latten naar boven of naar beneden laten gaan. Het PoweredBlinds systeem van Somfy laat je de raamdecoratie openen of sluiten op afstand. In combinatie met een TaHoma smart home systeem of een speciale afstandsbediening kun je zelfs meerdere gordijnen in huis tegelijkertijd bedienen.

Neem controle over het zonlicht

Somfy heeft naast elektrische motoren voor standaard gordijnen ook oplossingen voor jaloezieën ontwikkeld. Naast openen en sluiten wil je uiteraard ook de stroken kunnen draaien. Dit vereist een wat complexere technologie, het voordeel hiervan is dat je veel meer controle hebt op invallend licht. Door de latten half open te zetten kun je toch wat licht door laten schijnen zonder dat je verblind wordt. Hierbij heb je de keuze uit het invallend licht naar beneden of juist naar boven te richten door de latten op een andere wijze te draaien.

Hollywood uitstraling thuis

In films speelt licht een belangrijke rol, met lichtval kan een scène op subtiele wijze gemanipuleerd worden. Een trucje dat zowel in films als op de televisie vaak gebruikt wordt om het beeld meer sfeer te geven is het plaatsen van sjablonen voor de studiolampen. Door bijvoorbeeld een rooster voor de verlichting te plaatsen ontstaat er een mooi schaduw patroon. Met houten jaloezieën kun je ditzelfde effect thuis bereiken door de latten een beetje te openen.

Meer controle met huisautomatisering

Je ziet vast wel de meerwaarde in van zonlicht ‘sturen’ door de jaloezieën anders in te stellen, in tegenstelling tot iemand die in Hollywood werkt zul je niet betaald worden om de hele dag aan stokjes te draaien of op knoppen te drukken. Als je de raamdecoratie koppelt aan een smart home systeem kun je tijden instellen, of zelfs met een lichtsensor op ieder tijdstip bepalen welke stand perfect is voor de situatie. Zo heb je de hele dag door mooi én functioneel licht in huis. Omdat licht buiten en binnen natuurlijk met elkaar verbonden zijn is het ook mogelijk om de verlichting binnen te koppelen aan hetzelfde systeem.

Zo kun je dan bijvoorbeeld de jaloezieën half dicht zetten en tegelijkertijd de verlichting op 25 procent lichtsterkte inschakelen voor een prachtige verlichting. Met de zuinige LED verlichting van deze tijd kun je ook voor het buiten donker is met lampen bijlichten zonder hoge kosten of impact op de omgeving.