Belgische F-16 trok mogelijk uit zichzelf op

De Belgische F-16 die donderdagochtend op Vliegbasis Leeuwarden een gebouw binnenreed, is bij het opstarten waarschijnlijk uit zichzelf geaccelereerd. Dit heeft het ministerie van Defensie bekendgemaakt. De crewchief, een Belgische werktuigkundige, werkte op dat moment nog aan het toestel.

De piloot bracht zichzelf binnen enkele seconden met de schietstoel in veiligheid, maar raakte daarbij gewond aan zijn been. De crewchief raakte lichtgewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht en maken het volgens basiscommandant Henk Doorten “naar omstandigheden goed”. In het gebouw was op het moment van het ongeluk niemand aanwezig. Het toestel raakte zwaar beschadigd.

Waardoor het vliegtuig uit zichzelf vertrok, is niet duidelijk. Tegen Omroep Fryslân zei Doorten dat dit kan gebeuren als er iets mis is met de motor. Piloten trainen volgens hem hierop in de simulator.

De Koninklijke Marechaussee, de Inspectie Veiligheid Defensie en de Onderzoeksraad voor Veiligheid doen onderzoek naar het ongeluk, dat ook gefilmd werd door de boordcamera van een andere F-16. De Belgische luchtmacht stuurt ook een onderzoeksteam naar Leeuwarden.

De F-16 was op de Friese basis voor een internationale oefening, waaraan nog vier andere Belgische toestellen deelnemen. Die oefening is voorlopig stilgelegd.