‘Dit weekend geen vertragingen bij Testen voor Toegang’

Stichting Open Nederland verwacht voor komende uitgaansavonden geen problemen met het Testen voor Toegang. Vorig weekend ontstonden vertragingen, volgens de stichting door een hackpoging. Een woordvoerder kan nog geen informatie geven over wie er achter de actie zat. “We hebben nog contact met de politie.”

Volgens hem verliepen de testafspraken van afgelopen dagen allemaal goed. Ook komende avonden, als het drukker is in de uitgaanswereld, kunnen mensen er volgens de stichting op rekenen dat ze hun testuitslag op tijd hebben.

Met Testen voor Toegang kunnen dansliefhebbers die nog niet zijn gevaccineerd en geen corona-infectie hebben doorgemaakt sinds vorig weekend weer naar nachtclubs. Daar hoeven ze dan geen 1,5 meter afstand te bewaren. De negatieve testuitslag wordt in de CoronaCheck-app omgezet in een QR-code, die aan de deur van de uitgaansgelegenheid wordt gecontroleerd.

Regionale media meldden vorige week dat bezoekers die eigenlijk nog geen geldige testuitslag hadden, toch een negatieve uitslag kregen aangeboden “ter compensatie” of “om er vanaf te zijn” zonder dat bekend was wat de uitslag van de test was. De woordvoerder van Stichting Open Nederland kan donderdag maar één van die gevallen bevestigen. Het ging om iemand die vorige week vrijdag een test had laten afnemen op een locatie in Alkmaar. Toen ze zaterdag de uitslag nog niet had, ging ze terug naar de testlocatie. Daar bleek dat de test negatief was, maar bij het doorvoeren van de uitslag werd per ongeluk de datum van zaterdag ingevoerd. Daarmee had de vrouw in theorie langer dan de maximale 40 uur op pad gekund.

Andere versies van de verhalen kan de woordvoerder van de stichting “niet verifiëren”. Wel is volgens hem bij testaanbieders onder de aandacht gebracht dat alléén een QR-code in de app of geprint toegang geeft tot een evenement. “Andere versies van bewijzen uitgeven heeft geen zin.” Hij kan “niet uitsluiten” dat er “ergens” misschien wel andere papieren met daarop testuitslagen zijn uitgegeven met de boodschap dat dit toegang geeft tot een evenement. “Maar je moet echt de officiële testuitslag hebben.” De stichting gaat niet over de controle van de testuitslagen aan de deur van clubs, benadrukt hij.

Vanaf deze week zijn de openingstijden van de testlocaties van Testen voor Toegang verruimd. Testen kan op zondag, maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds. Op donderdag gaan de deuren al om 7.30 uur open en sluiten ze om 19.30 uur. Op zaterdag en zondag kunnen mensen van 7.00 tot 22.00 uur een test laten afnemen.