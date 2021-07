‘Excuses voelen als aanmoediging om door te gaan’

“Het is een moment waarvan je hoopt dat het komt en als het dan komt, denk je: is het echt gebeurd?” Activist Jerry Afriyie, de voorman van Kick Out Zwarte Piet, noemt de excuses van Amsterdam voor het slavernijverleden een belangrijk signaal. Hij noemde het “een hoopvol statement” die een opmaat vormt “naar een volledige erkenning door de Nederlandse staat”, zei hij na afloop van de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij in het Amsterdamse Oosterpark.

“Als je ziet wat voor rol Amsterdam heeft gespeeld in de geschiedenis kon het zeker niet uitblijven”, aldus Afriyie. Het voelt voor hem als een erkenning voor de strijd die hij voert. “Het is vandaag precies tien jaar geleden dat we hier op deze plek ‘Zwarte Piet is racisme’ hebben gelanceerd. Daar kregen we toen nog helemaal geen gehoor voor. We werden zelfs hier uitgescholden. Om dan nu tien jaar later hier te zijn en dit te horen, dat geeft inspiratie om door te zetten.”

De activist noemt de woorden van Halsema een belangrijke boodschap aan “ons allemaal dat dit ons gedeelde verleden is”. “Dit is voor mij aanmoediging om door te gaan en te streven naar een gelijkwaardiger Nederland.”

Afriyie is ook betrokken bij de petitie die ervoor pleit van 1 juli, de dag waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en gevierd, een nationale feestdag te maken. Die is inmiddels meer dan 50.000 keer ondertekend.