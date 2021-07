Ollongren: onderzoek naar slavernijverleden ontzettend belangrijk

Demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt er begrip voor te hebben dat Amsterdam excuses heeft aangeboden voor het slavernijverleden. Volgens haar is historisch onderzoek, zoals Amsterdam heeft gedaan naar de rol van de stad in deze geschiedenis, “ontzettend belangrijk”. “Ik zou me goed kunnen voorstellen dat er ook een nationaal onderzoek komt”, zei ze na afloop van de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Dat is volgens de minister alleen niet aan het huidige demissionaire kabinet.

Ollongren nam eerder op de middag een rapport in ontvangst van het adviescollege dialooggroep slavernijverleden, dat vorig jaar juli is ingesteld door het kabinet. Hierin staat dat Nederland de slavernij en de slavenhandel waar Nederlanders zich tot 1863 schuldig aan maakten, moet erkennen als misdrijven tegen de menselijkheid en excuses daarvoor moet maken. “We kunnen nu geen nieuwe dingen meer in gang zetten”, reageerde de minister. “Maar het rapport ligt er en dat ligt er ook voor een nieuw kabinet.” Ze sprak van een “gedegen rapport met niet mis te verstane adviezen”.