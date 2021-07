Onderzoeksraad onderzoekt incident met F-16 in Leeuwarden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat op de vliegbasis Leeuwarden een verkennend onderzoek doen naar het incident met een F-16, donderdagochtend. Dat meldt de raad op Twitter. De piloot van het Belgische gevechtsvliegtuig kon het toestel verlaten met de schietstoel.

De luchtmacht laat weten dat de F-16 bij het starten tegen een tegenoverstaand gebouw is gereden. Daarbij raakten twee mensen gewond. “De vlieger heeft zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Er is geen brand en ook geen explosie geweest”, aldus een tweet van de Koninklijke Luchtmacht.