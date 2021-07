Twee gewonden door ongeluk met F-16 op vliegbasis Leeuwarden Dond

Op vliegbasis Leeuwarden is een Belgisch F-16-vliegtuig donderdagochtend een gebouw binnengereden. De piloot maakte gebruik van de schietstoel en raakte daarbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis in Leeuwarden gebracht, meldt de veiligheidsregio. Hoe de piloot er precies aan toe is, weet een woordvoerder niet. Ook iemand die in een technische ruimte in het gebouw aan het werk was, raakte gewond. De persoon is lichtgewond en is ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken, aldus de woordvoerder.

De Belgische defensieminister Ludivine Dedonder bevestigde al eerder op de ochtend dat het om een Belgisch toestel gaat. “De minister laat zich minuut per minuut informeren over de situatie”, aldus haar woordvoerder .