Opnieuw lichte stijging van landelijke vaccinatiegraad

De algemene landelijke vaccinatiegraad is opnieuw licht gestegen, nadat vorig jaar voor het eerst in vijf jaar een stijging werd gemeten. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag in een Kamerbrief. De staatssecretaris noemt het “bijzonder positief” dat ondanks de coonapandemie het Rijksvaccinatieprogramma “zoveel mogelijk is doorgegaan”.

Minstens 93 procent van alle kinderen tot 2 jaar heeft alle vaccinaties voor hun leeftijdsgroep gehad. Dat was een jaar eerder nog 90,8 procent. De grootste stijging onder jonge kinderen is gezien bij de prikken tegen hepatitis B en DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus en polio).

Blokhuis meldt ook een nieuwe stijging onder 14-jarige meisjes die gevaccineerd zijn tegen HPV. Waar de staatssecretaris vorig jaar nog een vaccinatiegraad van 53 procent meldde in deze categorie, is die dit jaar 63 procent. Doordat vrouwen ook op latere leeftijd nog die HPV-prik kunnen krijgen, is de totale vaccinatiegraad voor dit vaccin 68 procent.

In 2020 kregen minder mensen een infectieziekte waartegen wordt gevaccineerd in het Rijksvaccinatieprogramma, maar komt volgens Blokhuis ook door de coronamaatregelen.