Reiziger uit oranje risicogebieden niet meer in thuisquarantaine

Reizigers uit risicogebieden die oranje kleuren hoeven sinds donderdag niet meer bij terugkomst tien dagen in thuisquarantaine te gaan, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Het gaat om gebieden als Spanje en de hoofdstad van Portugal, Lissabon.

Het dringende advies tot thuisquarantaine voor deze risicogebieden vervalt voor Europese reizigers met een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs na een besmetting. Dit geldt ook voor reizigers met een Digitaal Coronabewijs, aldus het ministerie.

Woensdag werd besloten dat het reisadvies voor Spanje nog oranje blijft. Dat komt omdat de coronacijfers daar nog niet goed genoeg zijn. Alleen noodzakelijke reizen zijn dus toegestaan. Daarbij is volgens het ministerie niet alleen het aantal besmettingen van belang, maar ook het percentage van de tests dat positief is en het aantal reizigers dat corona uit Spanje meeneemt naar Nederland. Ook de regio Groot-Lissabon in Portugal heeft een oranje reisadvies. Voor de rest van Portugal geldt kleurcode geel.