Slavernijcollege komt met advies op dag nationale herdenking

Het is donderdag precies 158 jaar geleden dat Nederland officieel de slavernij heeft afgeschaft in Suriname en de voormalige Nederlandse Antillen. Voorafgaand aan de nationale herdenking in het Amsterdamse Oosterpark ontvangt demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) het rapport Ketenen van het Verleden van het zogeheten adviescollege dialooggroep slavernijverleden. Hierin spreekt het zich onder meer uit over het maken van excuses en of Nederland in de wet moet vastleggen dat de slavernij en de slavenhandel een misdaad waren tegen de menselijkheid.

Het college, waarin onder anderen muzikant Typhoon en ex-international Edgar Davids zitten, begon vorig jaar juli met een reeks gesprekken over het Nederlandse slavernijverleden. Hierin ging het onder meer over de effecten van de slavernij op de huidige samenleving.

Vorig jaar liet premier Mark Rutte al weten niets te voelen voor het maken van excuses. Hij meent dat dit het maatschappelijk debat nu niet verder helpt, maar eerder zal leiden tot polarisatie. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag overwegen wel excuses aan te bieden voor hun rol in de slavernij. Mogelijk komt burgemeester Femke Halsema van Amsterdam hier donderdag al mee.

Tijdens de herdenking spreken onder anderen minister Ollongren, burgemeester Halsema en de voorzitter van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), Linda Nooitmeer. Songfestivaldeelnemer Jeangu Macrooy treedt op. De bijeenkomst bij het Nationaal Monument is rechtstreeks te zien op televisie bij de NOS.

Vanwege de coronamaatregelen is de herdenking alleen toegankelijk voor genodigden. Festival Keti Koti, dat normaal gesproken aansluitend plaatsvindt om de afschaffing te vieren, gaat net als vorig jaar niet door.