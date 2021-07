Verdachte gewapende overval op Fred van Leer blijft vastzitten

De 23-jarige verdachte van de gewapende overval op stylist Fred van Leer blijft vastzitten. De rechter in Rotterdam heeft het voorarrest donderdag verlengd tot de inhoudelijke zitting in september.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de man van poging tot afpersing met geweld, bedreiging met een vuurwapen, bedreiging van de chauffeur van Van Leer, heling en vuurwapenbezit. De verdachte heeft altijd ontkend betrokken te zijn geweest bij de overval. “Ik heb er echt niks mee te maken. Het is echt jammer dat ik hier nog steeds zit, zo lang al”, zei hij tijdens de tweede voorbereidende zitting in de rechtbank in Rotterdam.

Bij Van Leer werd op 18 november vroeg in de ochtend aangebeld door twee mannen die, gekleed in een uniform van PostNL, een pakketje bij zich hadden. De stylist deed de deur open en liep de twee in het trappenhuis tegemoet. Zodra hij zag dat een van hen een pruik droeg, realiseerde hij zich dat er iets niet klopt. Van Leer trapte de voorste man van de trap, waarna hij door een van de verdachten werd bedreigd met een vuurwapen. “Ik schiet je dood”, zei deze man. Volgens de officier van justitie volgt daarna “wat geworstel”, waarna de twee mannen wegrennen. De chauffeur van Van Leer zette de achtervolging in en tegen hem werd “rot op of ik schiet je dood” geroepen.

In het trappenhuis werden later onder meer een schoen en een doorgeladen pistool gevonden. Op de schoen en de scooter waarmee de verdachten naar het huis van Van Leer reden, is DNA van de 23-jarige verdachte uit Amsterdam aangetroffen.

Tijdens de tweede voorbereidende zitting stelde de advocaat van de verdachte opnieuw dat op basis van het DNA niet aangetoond kan worden dat zijn cliënt de dader is. Op de schoen en de scooter zat ook het DNA van minimaal drie andere personen, zegt hij. Ook herhaalde de raadsman dat zijn cliënt veel kleiner is dan Van Leer heeft omschreven.

De officier van justitie benadrukte dat het gaat om de “combinatie van feiten en omstandigheden”. Uit het DNA op de scooter zou heel duidelijk het profiel van de verdachte naar voren komen. Ook past hij binnen het signalement, stelt het OM. “Het gaat om een tenger persoon in ruimvallende regenkleding.”

De zaak wordt woensdag 22 september inhoudelijk behandeld. De andere verdachte is nog altijd spoorloos.