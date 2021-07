Vijfhonderd medewerkers kinderopvang staken op de Dam

Zo’n vijfhonderd medewerkers uit de kinderopvang in Noord-Holland hebben zich donderdagochtend verzameld op de Dam in Amsterdam om te staken tegen onder meer hoge werkdruk. Dat meldt de organisator van de actie, vakbond FNV.

Op de Dam worden toespraken gehouden en daarna gaan de stakers met elkaar in gesprek over de werkdruk en om idee├źn uit te wisselen over eventuele vervolgacties voor na de landelijke staking op 8 juli, vertelt een woordvoerster van de bond. De actie duurt tot ongeveer 13.00 uur.

FNV is boos omdat de brancheverenigingen voor de kinderopvang (Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) onlangs een akkoord bereikten met vakbond CNV over een nieuwe cao. FNV zegt dat de overeenkomst te weinig doet om op korte termijn de werkdruk te verminderen. Volgens de vakbond kijken de werkgevers naar Den Haag om de problemen op te lossen waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn.