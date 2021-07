VPRO-hoofdredacteur over docu Kaag: er zijn dingen fout gegaan

Een aantal dingen is niet goed gegaan tijdens het maken van de documentaire over Sigrid Kaag. Dat schrijft VPRO-hoofdredacteur Stan van Engelen in een verklaring. Dinsdag werd bekend dat D66 zich toch heeft bemoeid met de inhoud van de in opspraak geraakte televisiedocumentaire over partijleider Kaag, terwijl het kabinet dat eerder ontkende.

Van Engelen benadrukt dat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken geen “vergaande invloed” hebben gehad op de inhoud van de productie. Wel stelt hij dat er ook dingen zijn fout gegaan. “De scène met de autogordel, waarover veel ophef is, is in de film gebleven zoals de maker het bedoeld had, dat is goed”, schrijft hij, verwijzend naar een moment in de documentaire waarop Kaag haar gordel niet omheeft. Kaag of D66 zou aan de maker van de film verzocht hebben om het door middel van techniek te laten lijken alsof Kaag een gordel droeg. “Maar het is niet goed geweest om mee te denken over een mogelijke technische oplossing van iets dat uiteindelijk het probleem van de geportretteerde minister was.”

De hoofdredacteur van de omroep vindt het begrijpelijk dat Kaag wel inzage wilde krijgen in de documentaire, omdat ze drie jaar lang zowel professioneel als privé op de voet is gevolgd. “Maar we hadden vooraf beter moeten vastleggen wat er bij de voorvertoning nog wel en niet bespreekbaar was als het gaat om eventuele aanpassingen. De afspraken daarover moeten ook zichtbaar zijn voor het publiek, zodat iedereen weet onder welke werkafspraken de film tot stand is gekomen.”

De VPRO liet eerder weten een onderzoek te zijn gestart “naar de werkwijze en interne procedures bij het ontwikkelen en produceren van documentaires”. De ombudsman van de NPO startte direct een onderzoek naar de totstandkoming van de documentaire.

Van Engelen zegt dat hij en alle medewerkers van de VPRO zich de situatie erg aantrekken en dat de kritiek hard binnenkomt. “Het is een heftige week, maar we proberen door alle turbulentie heen te kijken naar wat er ten goede uit voort kan komen”, sluit hij af. “Er zijn veel lessen te leren. En dat moeten we ook gaan doen.”