Bedreiger schrijfster Lale Gül voor de rechter

De rechtbank Amsterdam behandelt vrijdag de zaak van een 19-jarige man die schrijfster Lale Gül met de dood zou hebben bedreigd. Het gaat om een eerste, inleidende zitting. De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld.

Gül wordt online bedreigd sinds haar boek Ik ga leven uitkwam. In de roman, die gaat over een Turks streng-islamitisch gezin in Amsterdam-West, is ze kritisch over veel Turkse en islamitische tradities waarmee zij is opgegroeid.

De aangehouden verdachte is een 19-jarige man uit Noord-Brabant, werd eerder al bekendgemaakt. Met behulp van digitaal specialisten wist de politie de persoon te vinden. Hij uitte de bedreigingen achter afgeschermde accounts. De politie is nog op zoek naar meer mensen die de schrijfster bedreigden.

Gül zei eerder dat ze haar ouderlijk huis was ontvlucht nadat ze werd geprezen door PVV-leider Geert Wilders. Ze trok zich tijdelijk terug uit de openbaarheid vanwege alle bedreigingen.