Belangenclub horeca: capaciteit Testen voor Toegang moet omhoog

De capaciteit van het Testen voor Toegang moet omhoog en de teststraten moeten makkelijker bereikbaar worden, zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN). De wachttijden in de rijen voor de testcentra waar onder anderen dansliefhebbers op afkomen. zouden vrijdag in onder meer Amsterdam en Breda zijn opgelopen tot anderhalf uur.

Mensen die willen uitgaan zonder 1,5 meter afstand te houden, kunnen dat sinds vorig weekend op vertoon van een vaccinatie-, herstel-, of testbewijs. “Maar mensen willen niet massaal zo lang in de rij staan voor een test”, zegt KHN-directeur Robèr Willemsen. “Zij kunnen dan de rij uit lopen en zich niet laten testen.” Vanwege een strenge controle komen zij de nachtclubs vervolgens niet in, zegt Willemsen. “Dan gaat dat ten koste van de omzet van ondernemers.”

Volgens Stichting Open Nederland, de organisatie die moet zorgen voor de testbewijzen, kampt een van de twee testaanbieders in Noord-Holland vrijdag met een “onverwacht personeelstekort”. Daardoor lopen de wachttijden bij de testlocatie bij de RAI in Amsterdam op. “Wij zijn met deze testaanbieder in gesprek hoe dit dat kan worden bespoedigd”, aldus een woordvoerder van de stichting. Bij de andere testlocaties in de stad is het druk, maar loopt het volgens de stichting allemaal “goed door”. Ook in Breda nemen de wachtrijen volgens de woordvoerder sinds het einde van de ochtend weer af.

Bij ongeveer driekwart van de ruim honderd locaties van Testen voor Toegang kunnen vrijdag nog testen geboekt worden, aldus Stichting Open Nederland. Regio’s met veel testafspraken zijn Amsterdam, Noord-Limburg, Zeeland en een aantal locaties in Brabant. Ook is het bij een aantal individuele locaties erg druk, waaronder een locatie in Utrecht, Enschede en Zwolle.

Het uitgaansleven draaide afgelopen vrijdag en zaterdag voor het eerst in zestien maanden weer op volle toeren. Dat ging niet zonder problemen. Stichting Open Nederland kampte met drukte en een computerhack. Daardoor kreeg een deel van de cliënten later of helemaal niet de uitslag. In nachtclubs zou vervolgens zijn gefraudeerd met testbewijzen van anderen.

Volgens Willemsen is daar dit weekend geen ruimte voor. “Ik zeg niet dat het niet zal gebeuren, maar iedereen aan de deur is extra alert om het coronabewijs te controleren. Die les is denk ik wel geleerd.”

Dick Poppes, directeur van de Amsterdamse nachtclub Escape, beaamt dat er “stipt” gecontroleerd gaat worden. “Dat vraagt de overheid ook van ons. De mogelijkheid tot controles schijnt groter te worden.”

Aan de andere kant verwacht Poppes door de extra week voorbereidingstijd van de testcentra ook daar minder problemen. “En dat maakt dat er minder aanleiding zal zijn om te frauderen.”