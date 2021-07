Bescheiden Vierdaagsefeesten zonder Vierdaagse in Nijmegen

Hoewel de Vierdaagse ook dit jaar is afgelast vanwege de coronacrisis, organiseert de Stichting Vierdaagsefeesten toch een bescheiden editie van de feestweek die het wandelevenement in Nijmegen elk jaar omlijst. Voor sommige bijeenkomsten moet vooraf worden getest. Voor andere optredens moet een kaartje worden gekocht, terwijl de feesten gewoonlijk gratis toegankelijk zijn. Die maatregelen zijn nodig om de verplichte 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, aldus de organisatie.

“Met de huidige en aangekondigde versoepelingen is het extra teleurstellend dat de Vierdaagsefeesten niet doorgaan. Maar we begrijpen dat de aanzuigende werking van de Vierdaagsefeesten te groot is en te veel risico’s met zich meebrengt”, zegt directeur-bestuurder Joris Bouwmeister. De Vierdaagsefeesten trekken jaarlijks zo’n 1,6 miljoen bezoekers naar Nijmegen. Zulke mensenmassa’s zijn oncontroleerbaar, vinden de hulpdiensten.

Op tal van plekken in de stad zijn concerten, dansmarathons en optredens. De Bibliotheek Gelderland Zuid organiseert samen met de stichting Roze Woensdag een jongerenprogramma. Op de woensdag van de Vierdaagse zijn wandelaars en feestvierders altijd grotendeels in het roze uitgedost.

De Vierdaagsefeesten worden gehouden van 17 tot en met 23 juli. Op www.vierdaagsefeesten.nl is alles te vinden over kaartverkoop, reserveringen en het programma.