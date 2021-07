“Er zijn veel vooroordelen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering”

Het afgelopen jaar is voor veel ondernemers in Nederland een uitdagend jaar geweest. De MKB is hard getroffen door de overheidsmaatregelen, terwijl ze het kloppend hart van de economie is. Nederland telt 1,9 miljoen MKB’ers die werk bieden aan 7 miljoen mensen. Wie zijn deze MKB’ers? In de rubriek Ondernemend Nederland neemt Nieuws.nl een kijkje in de keuken van ondernemers. Deze week: Edwin Onderstal van Kendall Mason

Voordat hij zelf ging ondernemen, werkte Edwin in loondienst bij een assurantiekantoor. In 2002 deed hij onderzoek naar de verschuiving van provisie naar declaratie werken, die al langer gaande was in Amerika. Daar kwam uit dat de markt van verzekeringen ging veranderen naar een transparanter model. Zijn idee om als organisatie te anticiperen op deze verandering werd weggelachen. Genoeg reden om voor zichzelf te starten en ondernemers bewust te maken van het belang van verzekeren.

“Zonder die verzekeringen onderneem je op drijfzand”

Veel bedrijven en zelfstandigen hebben lange tijd enorme bedragen betaald aan tussenpersonen, zonder dat ze dit zelf doorhadden. Niet raar dus, dat het idee om de markt van verzekeringen transparanter te maken niet bij iedereen in de smaak viel. Er werd immers flink verdiend aan provisie. Sinds 2002 zet Edwin met zijn bedrijf Kendall Mason een transparant verzekeringsmodel neer, waardoor er geen torenhoge premies betaald worden. Hij richt zich met zijn advies en verzekeringen voornamelijk op ondernemers, die volgens hem allemaal twee of drie verzekeringen standaard moeten hebben. In de praktijk is dit niet het geval. “Zonder die verzekeringen onderneem je op drijfzand. Het gaat om de arbeidsongeschiktheidsverzekering, beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de nabestaandenvoorziening. Slechts drie procent van de zelfstandigen heeft een voorziening voor zijn nabestaanden.”

Als je als kostwinnaar komt te overlijden of arbeidsongeschikt raakt, valt er een inkomen weg. Daar heb je volgens Edwin een verzekering voor nodig. “De meeste ondernemers sluiten die niet af, terwijl die goedkoper is dan de verzekering die ze hebben als ze in loondienst zouden werken. Er zijn veel vooroordelen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij zou te duur zijn, mensen denken dat ze beter af zijn met zelf sparen of de verzekering wordt toch niet uitgekeerd. Allemaal onzinverhalen. Er is een groot gebrek aan kennis. Als je geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt, ben je zoveel kwijt aan een advocaat, dat je geen onderneming meer hebt. Wat ik frappant vind, is dat het met name vrouwen zijn die zich niet verzekeren. Hun reden is dat ze een partner hebben waar ze op terug kunnen vallen. Vertrouwen op je partner is risicovol. Zorg dat je altijd een bepaalde mate van financiële zelfstandigheid behoudt. Dat kan met de juiste verzekering. Zelf sparen is een utopie.”

Waarom ben je gaan ondernemen?

“Er is veel onwetendheid in de markt. De klant heeft een achterstand ten opzichte van zijn adviseur. Die kan hem alles wijsmaken. Wij zijn in 2002 begonnen als consultancy organisatie. Wij gingen voor bedrijven hun verzekeringsportefeuille doorlichten. Veel werkgevers weten niet wat ze aan premies betalen en welk deel van die premie Aan kosten opgaan onder andere hun vergoeding aan de adviseur. Wij maken alle kosten zichtbaar waardoor bedrijven een betere onderhandelingspositie hebben ten opzichte van hun adviseur als verzekeraar. Dit zijn we ook voor de zelfstandigen markt gaan doen. Sommige beroepsorganisaties hadden arrangementen voor hun leden. Wij zijn gaan rekenen en zagen dat we flink onder de prijs konden zitten. Sindsdien werken we samen met dertig brancheorganisaties en beroepsorganisaties en doen voor hen de inkoop van verzekeringen voor hun leden. Ik ben gaan ondernemen om kennis over te dragen zodat mensen een betere en goedkopere verzekering kunnen inkopen. We doen dus niet meer puur consultancy, maar een allround kantoor dat advies verleent en verzekeringen inkoopt.”

Wat betekent ondernemen voor jou?

“Voor mij is ondernemen voor een groot deel passie en gaat het ook om iets veranderen. Er moet een mate van onbehagen zijn om binnen een bepaald gebied op de markt te gaan ondernemen. Je wilt er een verandering teweegbrengen, een waarde toevoegen en bewustzijn creëren.”

Wat is jouw grootste zorg als ondernemer?

“Dat is voor mij de instabiliteit van wet- en regelgeving en de enorme afstand die organisaties hebben tot de politiek en de overheid. Dat is markt breed. Er zijn zoveel regels en belemmeringen die achter bureaus bedacht worden die in de praktijk niet werken of contra productief werken. Dat wordt echt een steeds groter probleem: het micromanagement vanuit de ambtenaren die niet weten waar ze het over hebben.”

Wat heb je geleerd van het corona jaar?

“Dat verantwoordelijkheid voor je eigen gezondheid en vitaliteit vanzelfsprekend zou moeten zijn. Iedereen zou zich bezig moeten houden met zijn gezondheid en hoe gezond te blijven. Veel mensen besteden hun gezondheid uit aan de overheid in plaats van zelf ermee aan de slag te gaan. Ik heb geleerd dat je gezondheid superbelangrijk is en wellicht het belangrijkste wat je in het leven hebt. Ik ben meer gaan sporten, zorg ervoor dat mijn BMI-verhouding goed is en heb ervaren hoe belangrijk familie en vrienden zijn in zo’n fase. “

Wat is het grootste vooroordeel over ondernemers?

“De misvatting dat ondernemen makkelijk is en dat je er snel geld mee verdient. Dat is een misvatting die niet realistisch is.”

Stel, je gaat de politiek in. Wat zou je als eerste veranderen?

“De ambtenarencultuur zou ik veranderen. Mensen die nog nooit gewerkt hebben, zouden niet een politieke functie moeten hebben. Ze nemen beslissingen over maatschappelijke ontwikkelingen waar ze geen ervaring mee hebben. Als je nooit voor een werkgever hebt gewerkt, weet je niet wat daar gebeurt. Als je nooit je eigen geld verdiend hebt, heb je een ander beeld. Er mogen meer mensen met een ondernemings- of werknemersachtergrond in de politiek.”

Met welke ondernemer zou je graag een terrasje willen pakken en waarom?

“Die jongen van Picnic en Pechhulp, Michiel Muller. Hij heeft hetzelfde gedachtegoed als ik. Hij ziet een disbalans in de markt, zoals een partij die te veel macht heeft, en zet daar een ander model tegenover dat efficiënter en klantvriendelijker is. Ik vind het gaaf hoe hij dat aanpakt en die concepten succesvol in de markt zet en daarmee een probleem oplost.”

Als je een lesreeks over ondernemen op scholen zou mogen geven, waar zou de eerste les over gaan?

“Zelfstandigheid en onafhankelijkheid in gedrag, gedachten en bewustzijn. Durf anders te zijn en loopt niet achter de stroom aan. Doe je eigen onderzoek.”

Wat is de grootste uitdaging voor jou in het ondernemerschap?

“Het creëren van bewustzijn bij de doelgroep die wij bedienen. Dat is een psychologische uitdaging. Je hebt met een lage interesse te maken en een hoge invloed als er iets gebeurt. Ondernemers zijn bezig met kansen en heel weinig met bedreigingen. Ondernemerschap gaat ook over realistisch en objectief zijn. Hoe zorg ik ervoor dat mijn gezin en ik verder kunnen leven als mij iets overkomt?”

Wat waardeer je aan jezelf?

“Dat ik oprecht en eerlijk ben. Ik kan slecht tegen onrecht. En dat ik betrokken ben bij mijn omgeving en loyaal ben naar mijn vrienden en de mensen om mij heen.”

Waarom werken jouw medewerkers graag bij jou?

“Ik denk omdat we een leuke organisatie zijn waar mensen binnen de kaders die wij belangrijk vinden een grote mate van zelfstandigheid hebben om invulling te geven aan hun werkzaamheden. Wij zijn geen doorsnee bazen. We lopen gewoon rond, werken zelf mee en zijn betrokken.”