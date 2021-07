Hans Klok is laatste Zomergast

Hans Klok is de zesde en laatste Zomergast van het komende seizoen. Dat maakte presentatrice Janine Abbring vrijdagavond bekend in de RTL 4-talkshow Humberto. De illusionist sluit de reeks van dit jaar op 22 augustus af.

Abbring introduceerde haar gast als “een vakidioot”. Volgens haar wordt er vaak een beetje “elitair” tegen Zomergasten aan gekeken. “Dat komt omdat we drie uur praten en je moet wel iemand hebben die drie uur kan praten. Dus je hebt een vakidioot nodig. En als iemand dat is, is dat Hans Klok. Hij kan je ook meenemen naar zijn wereld.”

Zomergasten is toe aan zijn 34e seizoen. Abbring is voor de vijfde keer de gastvrouw. Eerder werd al bekend dat architect en Rijksbouwmeester Floris Alkemade, schrijver Roxane van Iperen, hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie Robert Vermeiren en zangeres, componist en producer Sevdaliza te gast zijn in het programma.