Meerderheid tieners wil een coronaprik

Een meerderheid van de jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar, 72 procent, wil gevaccineerd worden tegen corona. Dat zegt het RIVM op basis van eigen onderzoek. “De redenen daarvoor zijn vergelijkbaar met die bij volwassenen: de eigen gezondheid willen beschermen, anderen willen beschermen en om van de maatregelen af te zijn.”

Het RIVM hield van 16 tot en met 20 juni voor de dertiende keer een meting onder bijna 50.000 mensen. Jongeren die twijfelen of ze zich zullen laten inenten, maken zich net als volwassenen zorgen over bijwerkingen op korte en lange termijn, zo blijkt verder uit de resultaten van het onderzoek. Van de deelnemende ouders zegt 69 procent (waarschijnlijk) voor vaccinatie van hun kind te zijn.

Het kabinet besloot woensdag na een positief advies van de Gezondheidsraad om ook gezonde jongeren van 12 tot en met 17 jaar coronaprikken aan te bieden. Eerder kregen kwetsbare jongeren van deze leeftijden al een uitnodiging toegestuurd. De vaccinatiebereidheid onder alle leeftijdsgroepen neemt overigens nog steeds toe, zegt het RIVM.

De naleving van nog overgebleven coronamaatregelen neemt daarentegen af, ziet het RIVM aan de resultaten. Sociale contacten en drukte nemen toe en mensen houden zich minder vaak aan de 1,5 meter afstand. Bij horecabezoek bijvoorbeeld daalde dat van van 71 naar 52 procent vergeleken met de laatste meting in mei. Ook laten mensen zich minder vaak testen als zij klachten hebben: dit percentage ging van 66 naar 52 procent.

“Het blijft echter belangrijk je te laten testen en thuis te blijven bij klachten, want lang nog niet iedereen die dat wil, is (volledig) gevaccineerd. Daarnaast rukt de besmettelijkere Delta-variant op”, benadrukt het RIVM.

Een derde van de ondervraagden zegt naar het buitenland op vakantie te gaan. Testen en quarantaine na buitenlandbezoek aan landen met een verhoogd risico zijn niet erg populair. Dat doen mensen respectievelijk voor 22 en 24 procent.

Het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD’en voeren al sinds voorjaar 2020 samen een terugkerend onderzoek uit naar het gedrag van mensen, wat ze vinden van de maatregelen en naar hoe het met ze gaat. “Nu de besmettingen de afgelopen tijd afnemen en diverse maatregelen zijn opgeheven zet de stijging in welbevinden door, met name bij jongeren en jongvolwassenen. Ook is er sprake van toename van vertrouwen in de corona-aanpak van de overheid”, aldus het RIVM verder.