Meeste huisartsen kunnen in portaal vaccinatiebewijzen

De meeste huisartsen kunnen inmiddels gebruik maken van het speciale webportaal waarmee ze een vaccinatiebewijs kunnen aanmaken voor de mensen die bij hen zijn ingeënt tegen corona. Dat laat de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vrijdagmiddag weten. Een deel lukt dat nog steeds niet, maar dat komt omdat ze niet de juiste verificatiemethode hebben.

Met het zogeheten Unieke Zorgverlener Identificatienummer kunnen huisartsen aantonen wie ze zijn. Dit zodat niet zomaar iedereen in het webportaal kan inloggen. Niet alle huisartsen beschikken over deze verificatiemethode. Zij moeten daarom een account aanmaken in het webportaal en dat duurt tot volgende week, aldus de LHV. Om hoeveel huisartsen het gaat kan de vereniging niet zeggen.

Met het webportaal kunnen huisartsen een vaccinatiebewijs aanmaken voor mensen van wie de coronaprik niet in het centrale register van het RIVM staat. Met het bewijs kan de gevaccineerde dan alsnog een groen vinkje krijgen in de CoronaCheck-app.

Het webportaal zou eigenlijk in de nacht van woensdag op donderdag al bruikbaar zijn, maar kort voor de lancering bleek dat het systeem niet goed functioneerde. Donderdagavond meldde het ministerie van Volksgezondheid dat alle problemen waren opgelost. Vrijdagochtend kon een deel van de huisartsen volgens de LHV ook nog niet in het portaal, inclusief huisartsen die wel beschikten over de juiste verificatiemethode. Deze artsen zijn geholpen door de helpdesk van het portaal en konden daarna wel inloggen.

De vereniging weet niet of huisartsen veel worden gebeld met de vraag om een vaccinatiebewijs aan te maken. Huisartsen krijgen in het algemeen veel vragen over corona, maar ze hebben het ook extra druk doordat de vraag naar reguliere zorg stijgt. Volgens een woordvoerder van de LHV zijn er geen signalen dat het aantal telefoontjes enorm is toegenomen sinds huisartsen vaccinatiebewijzen kunnen aanmaken.